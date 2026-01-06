Новак Джокович се оттегли от участие на турнира по тенис в Аделаида

Сръбската тенис-легенда Новак Джокович се оттегля от участие в турнира в Аделаида, който ще се състои другата седмица и е част от подгряващите състезания преди първия „Голям шлем“ за годината – Откритото първенство на Австралия.

Джокович, който е шампион в Аделаида от 2023-а година, обяви новината в профилите си в социалните мрежи.

„До всички мои почитатели в Австралия, за нещастие определено не съм физически готов, за да се състезавам на турнира в Аделаина другата седмица“, обяви 38-годишният сърбин, който е и 24-клратен шампион от турнирите на „Големия шлем“.

„Много е разочароващо за мен, защото пазя великолепни спомени от спечелването на титлата тук преди две години. Нямах търпение да се върна, защото наистина се чувствам като у дома си“.

„Фокусът ми в момента е да бъда готов на 100 процента за Откритото първенство на Австралия и гледам напред към Мелбърн, където ще се видя с феновете си“, добави Джокович, който има 10 титли от „Аустpелиън Оупън“, предава БТА.

И макар да се е амбицирал да вземе 11-а титла в Мелбърн и общо 25-а в „Шлема“, няма да му е никак лесно, защото в последните две години не е печелил нищо. За този период младите претенденти за слава Карлос Алкарас и Яник Синер си разделиха всички подобни трофеи. Ако успее да спечели 25-ата си титла в големите четири турнира, то той ще се превърне в номер 1 по този показател, като в момента дели върха с Маргарет Корт с по 24 титли.

