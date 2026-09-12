Какво се случи с Ноле
Шампионът бе победен от Навоне
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Шампионът бе победен от Навоне
Нова бомба на кортовете в Париж
Засне видео за "Тик Ток"
Швейцарският маестро е свален от трона
В следващия кръг Призмич ще се изправи срещу Юго Умбер или Вит Коприва.
ще има драматичен полуфинал в Мелбърн
Точно преди Откритото първенство на Австралия
Не съм готов, съобщи той в социалките
Съперникът му с историческо постижение
За място на полуфиналите Джокович ще спори с белгиеца Зизу Бергс
Какво решение взе Ноле
Световната тенис легенда Новак Джокович планира да се установи за постоянно в гръцката столица Атина със семейството си още този септември - веднага...
В титанична битка на "Ролан Гарос"
Вярва, че има още какво да даде на тениса
Успя да се справи и с провокациите по трибуните
Защо се стигна до това решение
И ще има труден съперник на четвъртфиналите в Монако
Страхотно начало за Гришо, но разгромяващ финал
Има ли изненада в думите му
И Джокович взе отношение по допинг скандала