Неприятна новина за Новак Джокович

Сръбската суперзвезда в мъжкия тенис Новак Джокович е прекратил вечерната си тренировка в Мелбърн преди турнира от Големия шлем Australian Open.

38-годишният спортист е прекарал само 12 минути на корта, преди да усети нужда от физиотерапия поради болки във врата. Джокович изигра тренировъчен сет срещу Даниил Медведев, който завърши 7:5 в полза на руснака, но там нямаше оплаквания.

В началото на януари сърбинът се оттегли от турнира в Аделаида, обяснявайки, че не се чувства напълно подготвен физически.

Основната схема на Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари. Джокович е десеткратен победител в турнира.

