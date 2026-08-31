Какво се случи с Ноле

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне. Поставеният под номер 4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм“, но физическото изтощение не му остави шанск 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири, предава БТА.

Срещата започна отлично за Новак Джокович, който поведе с 3:0 гейма. Аржентинецът Мариано Навоне обаче намери ритъма си, върна пробива и вкара частта в тайбрек. В него Навоне показа по-стабилна игра в ключовите моменти и изненада фаворита, измъквайки успех на със 7:5 точки.

Втората част бе равностойна, но Джокович успя да наложи предимство в края и стигна до 7:5. Третият сет подсказа, че сърбинът има физически проблеми. Макар да се движеше трудно по корта и да слагаше ръце на коленете си след дългите разигравания, той дочака своя момент, проби за 5:4 и затвори частта на свой сервис.

Мариано Навоне тотално доминираше в четвъртата част, докато силите на Джокович видимо изчезваха. Аржентинецът се възползва максимално от това и стигна до убедителното 6:2.

Решителната пета част също бе изцяло за Навоне и той спечели с 6:1.

Мариано Навоне записва най-великата победа в досегашната си кариера и продължава уверено напред в Ню Йорк. Във втория кръг той ще се изправи срещу победителя от двойката Матео Беретини и Стан Вавринка.