Ето я пълната програма на Левски в Лига Европа

Ясни са датите и часовете за мачовете на Левски от основната фаза на Лига Европа.

Възпитаниците на Хулио Веласкес ще стартират своето участие в турнира с домакинство на Залцбург на 17 септември.

Италианският гранд Милан ще гостува на „сините“ след Нова година.

Пълна програма:

1 кръг: Левски – Залцбург, 19:45 часа, 17 септември 2026 година

2 кръг: НЕК – Левски, 22:00 часа, 15 октомври 2026 година

3 кръг: Виктория (Пилзен) – Левски, 22:00 часа, 22 октомври 2026 година

4 кръг: Левски – Ягелония, 19:45 часа, 5 ноември 2026 година

5 кръг: Марсилия – Левски, 19:45 часа, 26 ноември 2026 година

6 кръг: Левски – Лилестрьом, 22:00 часа, 10 декември 2026 година

7 кръг: Левски – Милан, 22:00 часа, 21 януари 2027 година

8 кръг: Съндърланд – Левски, 22:00 часа, 28 януари 2027 година