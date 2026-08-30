Ето я пълната програма на Левски в Лига Европа

Ясни са датите и часовете за мачовете на Левски от основната фаза на Лига Европа.
Възпитаниците на Хулио Веласкес ще стартират своето участие в турнира с домакинство на Залцбург на 17 септември.
Италианският гранд Милан ще гостува на „сините“ след Нова година.
Пълна програма:
1 кръг: Левски – Залцбург, 19:45 часа, 17 септември 2026 година
2 кръг: НЕК – Левски, 22:00 часа, 15 октомври 2026 година
3 кръг: Виктория (Пилзен) – Левски, 22:00 часа, 22 октомври 2026 година
4 кръг: Левски – Ягелония, 19:45 часа, 5 ноември 2026 година
5 кръг: Марсилия – Левски, 19:45 часа, 26 ноември 2026 година
6 кръг: Левски – Лилестрьом, 22:00 часа, 10 декември 2026 година
7 кръг: Левски – Милан, 22:00 часа, 21 януари 2027 година
8 кръг: Съндърланд – Левски, 22:00 часа, 28 януари 2027 година