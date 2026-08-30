Атлетико помете Севиля за половин час

Атлетико Мадрид превърна едно от най-трудните гостувания в Испания в демонстрация на унищожителна ефективност. Тимът на Диего Симеоне разби Севиля с 3:1 на „Рамон Санчес Писхуан“, като реши мача практически още през първото полувреме с три гола до 33-тата минута. Големият герой беше Алекс Баена с две попадения, а Адемола Луукман добави третото. След победата Атлетико събра седем точки от първите три кръга и временно излезе начело в Ла Лига.

Баена удари още в четвъртата минута

Гостите не оставиха на Севиля никакво време да влезе в мача. Още в 4-тата минута Лий Канг-ин намери Баена, който завърши атаката от труден ъгъл и даде аванс на Атлетико. Попадението беше потвърдено след проверка на ВАР, а ранният удар зададе посоката на цялото първо полувреме.

Севиля опита да отвърне и в 6-ата минута Роби Юре беше близо до изравняване с удар с глава, но топката мина покрай гредата. Атлетико обаче изглеждаше много по-опасен при всяко ускоряване и в 26-ата минута нанесе втория си удар. Пабло Бариос изведе Луукман, а нигериецът завърши ниско към далечния ъгъл за 0:2.

Баена довърши Севиля още преди почивката

Само седем минути по-късно домакините получиха третия шамар. Маркос Йоренте подаде към Баена, който стреля от дистанция и прати топката ниско до лявата греда за 0:3. Само 33 минути бяха достатъчни на Атлетико да постави Севиля в почти безнадеждна позиция.

Баена беше използван от Симеоне в необичайна роля на фалшива деветка заради кадровите проблеми в атаката. След мача самият футболист призна, че се е чувствал комфортно: „Всички в атаката можем да играем така, като фалшива деветка. Днес беше мой ред и се получи много добре.“ Той добави, че самочувствието му е нараснало след силното му представяне на световното първенство.

Симеоне похвали Баена, но поиска още

Треньорът на Атлетико остана доволен от представянето на своя №10, но в типичния си стил отказа да го остави да се отпусне след двата гола. Симеоне заяви, че увереността след световното първенство и постоянната работа с екипа са помогнали на Баена да направи крачка напред, но подчерта, че изискванията към него ще останат високи.

Аржентинецът похвали и цялото първо полувреме на Атлетико - агресивното движение без топка, бързите преходи и способността на отбора да намира пространства, въпреки че липсваше типичен централен нападател. Именно тази мобилност позволи на Баена и Луукман постоянно да сменят позиции и да държат защитата на домакините под напрежение.

ВАР спря втори гол на Луукман

След почивката Атлетико можеше да стигне и до четвърто попадение. В 51-вата минута великолепна комбинация изведе Баена сам срещу вратаря, а той подаде към Луукман, който прати топката в мрежата. Радостта обаче продължи кратко - ВАР откри минимална засада на Баена в началото на атаката и голът беше отменен.

Севиля не се предаде и в 66-ата минута Мигел Анхел Сиера върна част от надеждата на домакините. След подаване на Роби Юре той стреля с левия крак и прати топката високо в мрежата на Ян Облак за 1:3. Андалусийците опитаха да вдигнат темпото в оставащите минути, но Атлетико вече контролираше аванса и не позволи мачът да се превърне в драма.

Седем точки и силен старт за „дюшекчиите“

Победата беше втора за Атлетико през сезона след 2:0 над Малага в първия кръг. Между тях дойде драматичното 2:2 срещу Виляреал, когато тимът на Симеоне остана с човек по-малко, но Джулиано Симеоне изравни в самия край. Така след три двубоя мадридчани имат две победи, едно равенство и седем точки.

Следващото изпитание за Атлетико е на 5 септември - тежко гостуване на Атлетик Билбао на „Сан Мамес“.

Първенство на Испания по футбол, мачове от третия кръг в Ла Лига:

Леванте - Бетис - 5:2

Реал Сосиедад - Еспаньол - 2:1

Севиля - Атлетико Мадрид - 1:3

днес:

Реал Мадрид - Малага

Депортиво Ла Коруня - Валенсия

Селта - Атлетик Билбао

понеделник:

Осасуна - Хетафе

Барселона - Райо Валекано

от петък:

Сантандер - Елче - 3:2

Алавес - Виляреал - 1:0