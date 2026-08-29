Сити помете Кристъл Палас в Лондон! Холанд и Шерки отприщиха шоу

Манчестър Сити най-после показа футбол, който прилича на истинска заявка за нещо голямо под ръководството на Енцо Мареска. „Гражданите“ попиляха Кристъл Палас с 4:1 насред Лондон и записаха втора поредна победа във Висшата лига.

Ерлинг Холанд и Райън Шерки бяха неудържими и отбелязаха по два пъти, а домакините също оставиха своя красив отпечатък чрез страхотния пряк свободен удар на Йереми Пино, записан впоследствие като автогол на Джанлуиджи Донарума.

Палас започна смело, Холанд го наказа

„Орлите“ влязоха вдъхновено в мача и още в първите минути на няколко пъти поставиха под напрежение защитата на Сити. Лондончани действаха агресивно, играеха без страх и изглеждаха способни да създадат сериозни проблеми.

Но срещу Холанд всяка грешка струва скъпо. В 17-ата минута Антоан Семеньо центрира от левия фланг, а норвежецът засече по великолепен начин с глава и прати топката в мрежата. Това беше и първото му попадение след промяната във визията му, но далеч по-важното за Сити беше, че от този момент мачът започна да се движи по неговите правила.

Шерки превърна защитата в публика

Истинското шоу започна след почивката. В 54-ата минута Райън Шерки получи топката и направи нещо специално - премина през защитата на Палас с великолепен дрибъл и завърши акцията с фамозен гол за 2:0.

Домакините обаче отказаха да се предадат. Само две минути по-късно Йереми Пино изпълни великолепно пряк свободен удар. Топката срещна гредата, след това гърба на Донарума и влезе във вратата. Попадението беше записано като автогол на италианския страж, но изпълнението на Пино заслужаваше аплодисментите на целия стадион.

Три минути надежда - после нова магия

Палас едва беше усетил, че отново има шанс, когато Шерки нанесе втория си удар. Само три минути след гола за 2:1 французинът отново пое инициативата и този път стреля извън наказателното поле.

Топката влетя във вратата за 3:1 и окончателно прекърши устрема на домакините. Шерки вече имаше два гола и беше превърнал вечерта в свое лично представление.

Холанд сложи точката без милост

В 84-ата минута дойде ред и на Холанд да затвори мача. Фил Фоудън изработи отлично атаката и подаде към норвежеца, който стреля безпощадно в близкия ъгъл за 4:1.

Така Сити записа втора победа от два мача след трудното 2:1 над Борнемут на старта. За Кристъл Палас поражението е второ поредно след загубата с 0:2 от Евертън в първия кръг.