Ето кога е първият мач на Баркола за Ливърпул

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола е пред трансфер в Ливърпул и ще премине задължителните медицински прегледи през този уикенд, след като двата клуба постигнаха пълно съгласие за сделка на стойност 123 милиона паунда.

След прегледите френският футболист ще подпише петгодишен договор с мърсисайдци – до лятото на 2031 година. Принципното споразумение между отборите бе постигнато още в сряда вечерта, а последните детайли по договора бяха финализирани в четвъртък.

Ливърпул ще плати първоначална сума от 106 милиона паунда, а останалите 17 милиона са заложени под формата на бонуси. С този трансфер Баркола се превръща във втория най-скъп футболист в историята на „Анфийлд“, нареждайки се веднага след Александър Исак (125 милиона паунда).

Очаква се 23-годишното крило да вземе фланелката с номер 29 и да направи своя официален дебют за Ливърпул още следващия петък в мача срещу Ипсуич Таун.