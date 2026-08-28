Мегатрансфер на лятото! Баркола пътува към Ливърпул

Ливърпул е на прага да осъществи един от най-големите трансфери на лятото. Френският талант Брадли Баркола е на път за Англия, където през този уикенд ще премине задължителни медицински прегледи преди да финализира преминаването си в редиците на "червените".

Според авторитетното френско издание L’Equipe, 23-годишното крило ще пристигне в събота, за да премине прегледите, след което се очаква да подпише дългосрочен договор с мърсисайдци.

Трансферната сума за бившия играч на Пари Сен Жермен е внушителна. ПСЖ ще получи общо 140 милиона евро, включително бонуси. По-рано беше съобщено, че става въпрос за 100 милиона паунда плюс 20 милиона под формата на бонуси.

Баркола демонстрира отлична форма през изминалия сезон в Лига 1, като отбеляза 11 гола в 29 мача.