Гришо на седмото небе. Обяви страхотна новина

Устремен към нови постижения, но и наслаждаващ се на момента и на играта си на корта – така Григор Димитров определи влизането си в основната схема на US Open. Най-добрият ни тенисист говори пред Tennis Channel след преминаването си през квалификациите на турнира в Ню Йорк.

Григор трябваше да премине през квалификациите на US Open за първи път от цели 17 години насам. Първата ни ракета не скри задоволството си от постигнатото след трудните месеци, през които премина.

„Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един мач. Усетих, че намирам ритъм. Знам, че мога и това да съм в основната схема означава много за мен“, каза тенисистът.

Макар на 35, целите пред Димитров не спират, но начинът, по който гледа към тях се променя с времето.

„Още много неща искам да постигна в спорта. Искам да израствам още. В момента участвам в свое собствено състезание. Мотивира ме това да намирам начини да се справям. Докато си с ракета в ръка, винаги имаш шанс. Преди бях много самокритичен. Сега опитвам да съм по-мил със себе си и да се наслаждавам на играта. Не знаеш колко още ще играеш“, сподели Димитров.

Първата ни ракета се върна и към най-успешното си представяне в Ню Йорк – победата над Роджър Федерер и достигането на 1/2-финалите през 2019, посочва Нова телевизия.

„Спомням си, че тогава си мислех: „Какво правя тук?“. Имах лоша серия, не се чувствах добре. Но и тогава се върнах към основните неща. Трябва да имаш желание и вяра в себе си“, категоричен беше Григор Димитров.