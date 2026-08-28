ЦСКА 1948 оглави класирането в Ефбет лига

ЦСКА 1948 продължи агонията на Локомотив Пловдив в efbet Лига, като му нанесе пета поредна загуба с 2:0 в Бистрица в среща от седмия кръг.

"Червените" поведоха в класирането на първенство, макар да не впечатлиха с играта си. Те се възползваха от ужасяващата форма на пловдивчани и вкараха по един гол в края на двете полувремена - дело на Борислав Цонев и Елиаш Франко.

Активът от 16 точки означава изпреварване на Лудогорец и Левски, поне временно преди те да изиграят срещите си от този кръг. Локомотив пък е не незавидната предпоследна 13-та позиция с 3 точки и само 3 вкарани попадения в седемте мача. Отборът на Душан Косич изглежда неузнаваем.

Извън головете кой знае какви интересни ситуации в мача нямаше. Първото полувреме премина спокойно преди в самия му край евроучастникът да накаже своя съперник на контраатака. Борислав цонев се пребори за топката, после тя отиде в краката на Ектор Куеляр, който пък асистира на Цонев за 1:0.

Втората част мина под диктовката на ЦСКА 1948 с малки изключения, а голът на успокоението дойде в продължението на срещата. В 92-ата минута след центриране от фаул на Георги Русев Елиаш Франко засече с глава и уби интригата - 2:0.