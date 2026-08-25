Две трансферни драми в Ливърпул продължават, чака се финала

Ливърпул не се отказал от идеята да привлече крилото на Брайтън Янкуба Минте и преговорите между двата клуба продължават. Според Флориан Плетенберг 22-годишния футболист може да пропусне още 2-3 месеца заради контузията, която има в момента. Това обаче няма да откаже мърсисайдци, които са спрели на него за позицията на дясното крило, тъй като профилът му е много подобен на Мохамед Салах.

Брайтън вече отказа две оферти от Ливърпул за гамбиеца, като те бяха съответно за 50 и 60 милиона паунда. “Чайките” оценяват играча на 70 милиона, но според Бен Джейкъбс най-вероятно мърсисайдци ще предложат 65 милиона, което ще бъде последната им оферта. Ако тя не бъде приета, Ливърпул има и други варианти, но дните до края на летния прозорец остават твърде малко.

Очакванията са Ливърпул всеки момент да оправи и така оферта към ПСЖ за Брадли Баркола, която да бъде приета от парижани. Двата клуба водят непрекъсната комуникация и според повечето източници вече са сближили позициите си относно цената на френския национал. Предполага се, че сделката ще бъде за около 120 милиона паунда.