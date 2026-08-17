Безос може вземе пълната власт в Ливърпул

Консорциумът, включващ американския милиардер Джеф Безос, който придоби миноритарен дял в "Ливърпул", ще има опцията да купи контролния пакет акции в клуба съгласно условията на споразумението с настоящите собственици от Fenway Sports Group (FSG). В петък FSG потвърди сделка за продажба на дял от клуба от Висшата лига в размер на близо една трета. Това е първата сделка на Безос в спортния франчайз.

Инвестицията на основателя на Amazon в 1892 Holdings - консорциум, ръководен и управляван от Амит Бхатия, е направена чрез фонда K5 Sports.

Източници на New York Times и от двете страни по сделката, пожелали анонимност, за да запазят добрите отношения между страните, потвърдиха, че има механизъм, който би могъл да позволи на консорциума да придобие контролния пакет в клуба през следващите 12 месеца. Те обаче подчертават, че формулировката по този елемент от сделката не представлява ангажимент. Това означава, че става дума единствено за опция, която би могла да доведе до допълнителна инвестиция, а не за нещо, което вече е окончателно договорено.

Като част от сделката FSG ще продължи да бъде мажоритарен собственик на "Ливърпул" и ще запази оперативния контрол върху клуба. Източници са заявили пред The Athletic, че няма да има промяна в ръководството или във всекидневното управление на клуба от Мърсисайд.