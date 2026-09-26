Ливърпул обяви новия силен човек в клуба

Джулиан Уорд беше назначен отново за спортен директор на Ливърпул, като 45-годишният специалист се завръща на поста, за да наследи Ричард Хюз.

Преди това Уорд замени Майкъл Едуардс на същата позиция през 2022 г. и ръководи редица значими трансфери, включително привличането на Дарвин Нунес, Коди Гакпо и Алексис Мак Алистър. Той обаче остана на поста само една година, след като обяви решението си да се оттегли по средата на сезон 2022/23.

След като се присъедини към „Фенуей Спортс Груп“ (ФСГ) като технически директор през 2024 г., сега той се завръща на предишната си позиция. Това се случва след напускането на Хюз, който подаде оставка, за да се присъедини към саудитския Ал-Хилал.

След назначението си Уорд заяви: „Невероятно развълнуван съм да поема тази роля и е излишно да казвам, че съм изключително благодарен за доверието, което ми гласуваха собствениците. Тъй като съм част от футболните операции на Ливърпул повече от десетилетие, имам пълна представа и познания от първа ръка за предизвикателството, което носи тази позиция, както и ясно разбиране за изискванията и амбициите на този велик клуб.

Като футболен клуб ще продължим да създаваме среда, която увеличава максимално представянето, като същевременно насърчава непрекъснатото развитие на нашите играчи и нашите хора.

В лицето на Андони (Ираола), заедно с по-широкия екип от служители в тренировъчния център AXA, академията и AXA Melwood, ние разполагаме с експертизата, таланта и условията, необходими, за да продължим да движим клуба напред.

Надграждането върху тези здрави основи и работата, ръководена от нашите футболни операции през последните сезони, е едновременно огромна отговорност и привилегия.“

Назначаването на Уорд е ръководено от президента на ФСГ Майк Гордън, който пое ежедневния надзор над клуба след напускането на Едуардс като главен изпълнителен директор по футболните въпроси на собствениците на Ливърпул по-рано тази година.

След повторното си назначение Уорд ще ръководи футболните операции на „червените“, работейки с помощник-спортния директор Дейвид Удфайн, главния скаут Бари Хънтър, директора по футболно развитие на ФСГ Педро Маркес и по-широкия ръководен екип в тренировъчния център AXA и академията.

Уорд ще ръководи трансферната стратегия на „червените“ преди януарския прозорец, като същевременно ще отговаря и за воденето на преговори за договори с играчите.

Той успешно договори нов дългосрочен договор с Мохамед Салах през 2023 г. и предвид факта, че договорите на Вирджил ван Дайк и Алисон Бекер, както и на редица други основни играчи, изтичат следващото лято, а Алексис Мак Алистър публично изрази желание за нов контракт, ще трябва да проведе разговори с множество представители в предстоящите месеци.

Преди първия си престой като спортен директор Уорд заемаше редица висши стратегически позиции на „Анфийлд“, включително мениджър по европейски скаутинг, директор по управление на играчи под наем и помощник-спортен директор, като връзката му с клуба датира от повече от 14 години.