Новият треньор на ЦСКА вече е ясен!

Притесненията на червените фенове вече са към края си.

Ръководните фактори в ЦСКА са избрали заместника на Христо Янев. В клуба вече са наясно с името, което ще стане треньор на армейците, като в момента се доуточняват последните детайли в контракта.

Новият наставник със сигурност ще бъде чужденец. Очакванията са испанец да поеме юздите, пише „Тема Спорт“.

Подобна теза изказа и журналистът Явор Кръстев в предаването “Пред стадиона”. “Информациите, които достигат, са, че от всички кандидати, вече е отсят един. С него се водят преговори и съвсем скоро ще бъде представен”, заяви Кръстев.

Вече 19-ти ден от “Борисовата градина” не са обявили официално заместника на Янев. Казънлъшкият специалист информира, че ще напусне червените на 8 септември. Временен наставник за три мача бе Дани Моралес.

Той записа две победи над Арда (4:1) и Локо Сф (2:0), както и равенство с Локо Пд (1:1). Вчера българският бразилец изведе червените в първата тренировка след 4-дневната почивка.