Цолов излиза на пистата с думите на Майкъл Джордан

Никола Цолов няма намерение да се предава след отпадането си в първото основно състезание на автомобилната Формула 2 в Баку.

Българският пилот заяви, че утре отново ще даде всичко от себе си във второто състезание.

„Животът винаги те тества. В този процес откриваш истината в себе си и търсиш начин да се пребориш с предизвикателството. Никога не се предавам, каза той, цитирайки любимите думи на великия Майкъл Джордан.

Ще се върна утре с вдигната глави и ще дам отново всичко от себе си“, написа Цолов в социалните мрежи.

Заради наказание от пет секунди, наложено след първото състезание, Цолов ще загуби три позиции на стартовата решетка. Така пилотът на „Кампос Рейсинг“ ще потегли от 11-о място във второто състезание.

Отпадането в Баку доведе и до промяна на върха в генералното класиране. Цолов вече е втори, като изостава с една точка от бразилеца Рафаел Камара (182- 181 точки).

Все още не е окончателно ясно дали утрешният старт ще бъде последният за сезона във Формула 2, предава БНР.