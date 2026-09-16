Неочаквана новина за бъдещето на Никола Цолов

Кариерата на Никола Цолов може да продължи в японската Супер Формула, информира The New Zealand Herald, предава БГНЕС.

Според изданието от Ред Бул са останали много доволни от представянето на Лиъм Лоусън като резервен пилот. Поради тази причина шефовете на "биковете" възнамеряват да го задържат като основен състезател в Рейсинг Булс за още един сезон, а това ще се случи за сметка на българския лъв.

На Цолов ще бъде предложено място на резерва, в комбинация с титулярна позиция в Супер Формула в Япония.

В миналото това се е случвало и с Пиер Гасли, и с Лоусън.

Супер Формула е водещият шампионат с едноместни болиди не само в Япония, но и в цяла Азия.