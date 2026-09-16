Спорт

Неочаквана новина за бъдещето на Никола Цолов

Кариерата на българина може да продължи в Азия

Неочаквана новина за бъдещето на Никола Цолов
Снимка: БГНЕС
16 сеп 26 | 21:43
383
Григор Атанасов

Кариерата на Никола Цолов може да продължи в японската Супер Формула, информира The New Zealand Herald, предава БГНЕС.

Според изданието от Ред Бул са останали много доволни от представянето на Лиъм Лоусън като резервен пилот. Поради тази причина шефовете на "биковете" възнамеряват да го задържат като основен състезател в Рейсинг Булс за още един сезон, а това ще се случи за сметка на българския лъв.

На Цолов ще бъде предложено място на резерва, в комбинация с титулярна позиция в Супер Формула в Япония.

В миналото това се е случвало и с Пиер Гасли, и с Лоусън.

Супер Формула е водещият шампионат с едноместни болиди не само в Япония, но и в цяла Азия.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема Формула 2
Още от Спорт
Коментирай