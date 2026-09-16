България удари шампионa! Алекс Николов наказа Полша

Националният отбор на България победи европейския шампион Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в последния мач на двата тима от Група "В" на шампионата на Стария континент в София.

Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от шест точки във втория, за да изравни след 31:29. Родният тим използва инерцията и направи обрат след 25:23 в третата част. Полша изравни в четвъртата при 25:19. Българският тим имаше преднина от пет точки в тейбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели мача.

Силни изяви на Александър Николов сложиха точка на спора - 20:18. Мачът се игра пред повече от 12 хиляди зрители. Въпреки успеха България завърши на трето място в групата.

Тимът ни ще играе срещу Германия в осминафиналите на Европейското първенство в събота в София, а при успех, може отново да срещне Полша на четвъртфиналите. Двубоят пак ще бъде в българската столица.