Ето'о герой! ЦСКА прекърши Локо (София)

ЦСКА прибави нови три точки към актива си, след като надделя с 2:0 над Локомотив (София) в отложения сблъсък от шестия кръг на Първа лига. Големият герой за „армейците“ бе Джеймс Ето'о, който блесна с фамозен гол и асистенция, а Жоел Цварц подпечата успеха в края.

Първото полувреме не предлагаше кой знае какви искри на терена, но класата на ЦСКА си каза думата в 37-ата минута. Джеймс Ето'о пое топката и с марков, снарядen изстрел от средна дистанция не остави шансове на противниковия страж, откривайки резултата.

През втората част възпитаниците на Любослав Пенев потърсиха промяна и стояха равностойно на терена. "Железничарите" опитаха натиск, но хроничната липса на острота и класа в предни позиции си пролича. Дори смените на опитния наставник не успяха да преодолеят организираната отбрана на „червените“.

В заключителните минути на двубоя ЦСКА нанесе своя решителен удар. Отново Ето'о бе в ролята на архитект, разсякъл защитата на столичните „железничари“ с перфектно извеждащо подаване към Жоел Цварц. Обичайният заподозрян остана очи в очи с Мартин Величков и хладнокръвно реализира за крайното 2:0.

След това поражение Локомотив (София) остава единственият тим в елита, който все още няма записана победа от началото на сезона.