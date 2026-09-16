Новият треньор на ЦСКА вече обикалял базите в София

Фаворитът за треньорския пост в ЦСКА Алексей Шпилевски според непотвърдена информация вече е в София, разбра БЛИЦ.

Представители на "армейците" и още двама души са влезли в новостроящия се стадион в Борисовата градина днес. Единият от тях най-вероятно е бил именно Шпилевски, който е гласен за поста на оттеглилия се Христо Янев.

Говори се, че беларусинът ще разгледа и базата на "червените" в Панчарево, както и тази до аерогарата.

Треньорът, който е ставал шампион с Кайрат и Арис (Лимасол), ще подпише договор с ЦСКА при благоприятна развръзка на финалните преговори.

Не е изключено, ако се стигне до споразумение между двете страни, тази вечер той да посети мача на "армейците" с Локомотив (София). Отложената среща от шестия кръг стартира в 19:00 часа в "Надежда".

Шпилевски трябва да бъде представен за старши треньор на ЦСКА до края на седмицата.