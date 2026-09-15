Внимание за ЦСКА. Много критични мнения за кандидат треньор

ЦСКА води разговори с 38-годишния беларусин Алексей Шпилевски, който е основен вариант за заместник на Христо Янев. Въпреки младата си възраст, той има сериозна визитка и успехи зад гърба си - титла на Казахстан с Кайрат и на Кипър с Арис Лимасол.

През миналия сезон обаче Шпилевски се провали в опита си спаси руския Пари НН от изпадане. Три кръга преди края на първенството, когато това се случи и на теория, Шпилевски бе уволнен. Последва лавина от критики срещу него, включително и от някои от най-големите имена в руския футбол, отчете БГНЕС.

Бившият футболист на Левски Владислав Радимов определи Шпилевски като неспособен да води тренировки, въпреки че на думи разбира от футбол. "Едно е да разказваш за футбол, за тактика, за философия. Съвсем друго е да водиш на практика тренировките и да приложиш тези неща на терена. Той не го може, въпреки че влезе в руския футбол с много шум, надежди и очаквания", казва Радимов.

Друга легенда на руския футбол - Александър Мостовой, е още по-остър в коментарите си. "Питате ме как оценявам неговата работа? Нула, нищо. Не разбирам, как футболните шефове намират такива треньори? Кой ги бута напред? Аз съм честен човек и не се страхувам да казвам истината. Като става въпрос за Шпилевски, винаги се задавам въпроса - кой е той? Шпилевски и още няколко треньора са унижение за футбола. Той дойде тук с лозунги и викове за атакуващ футбол с висока преса. И нищо не се получи. Освен, разбира се, хубавата му заплата", коментира Мостовой.

Според по-умерените анализатори Шпилевски наистина проповядва съвременен, европейски футбол - атакуващ, високо изнесена защита, дълго владеене на топката.

Работил е известно време в Германия. Водил е преговори с два от най-добрите полски клубове - Легия Варшава и Гурник Забже. За първия е бил поканен от спортния директор Фреди Бобич, а във втория лично от Лукас Подолски. Легия му отказа по политически причини, тъй като феновете не искат и да чуят за руски или беларуски треньор. Във втория не се получава, след като в последния момент шефовете предпочитат друг вариант.

Проблемът на Шпилевски според анализаторите е, че той не обича да работи с футболисти, които не е избирал лично и почти сигурно ще иска основна промяна в състава още през зимния трансферен прозорец.

"Неговият манталитет е такъв, че не обича да работи със заварени футболисти. Той е млад и още не е готов на компромиси", твърди sports.ru.