Еду Гаспар отсече: Веласкес е специален, чакат ни много успехи с Левски

Новият член на Съвета на директорите на Левски – бившият бразилски национал Еду Гаспар, разкри защо е приел да работи на „Герена“. Той беше спортен директор на Арсенал, а доскоро – и на Нотингам Форест.

„Искам да благодаря за възможността да бъда тук да бъда до легендите на този клуб, до Клаудио Праковник, моят добър приятел от Бразилия. Чест и удоволствие е за мен, убеден съм, че ще имаме много успехи. Ще направя най-доброто“, започна Еду.

„Какво ме привлече в Левски? Свикнал съм да взимам добри решения. В началото опознавах хората в този проект. Когато установих добри връзки, реших да дойда тук. Дълго време прекарах в София, да видя феновете, клубът, пресата... След това започнах да работя, а после ме поканиха да бъда член на Борда. Когато видях разговорите за бъдещето и амбицията, си казах: „Защо не?“. Аз силно вярвам, че мога да допринеса към този проект – нов собственик, нова държава, нови приятели. Когато видях феновете... Много се вълнувам, че съм част от този борд“, добави той.

„Честно казано, при първото ми посещение в България, казах на г-н Атанас (б.р. - Бостанджиев): „Имате много добър треньор“. Аз наистина вярвам, че е много добър. След това разговарях с Хулио Веласкес, обсъдихме идеите му и как действа. Той е много специален. Трябва да го подкрепяме възможно най-много. Ще довеждаме играчи за неговата схема. Ние ще се борим за титлите, в Лига Европа, имаме правилния човек, който да ни води напред“, каза още Еду.

„Аз съм член на Борда, имаме спортен директор, скаути, анализатори. Ще ги подкрепяме. Трансферите ще ги оперират хората от всички звена. Ще ги подкрепям и ще изградим нещо специално. Това е моята отговорност и ще искам да им помогна“, добави бразилецът.

„Сега искам да видя как ще прогресираме, как да сме всяка година по-добри. Трябва да създадем правилния процес. Искам да сме готови възможно най-рано за трансферните прозорци. Искам да изградим по-голямо скаутско звено. Желая да модернизираме целия процес“, заяви той.

„Видях малко от таланта в школата на Левски. Но искам повече. Не съм обаче човек, който една година да стои в България. Искам да развием талантите на Левски. В България винаги сте имали добри атлети и добри играчи във футбола. От известен период обаче футболът не е на добро нови и останахте настрани от големите пазари. Сигурен съм, че имаме много добри таланти тук. Ще ги намерим, развием и ще имаме много важна академия“, разкри Еду.

Шампионът на България Левски обяви сериозни промени в управлението на клуба след тазгодишното Общо събрание на акционерите. „Сините“ преминават към нова управленска структура със Съвет на директорите, който ще замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет. В ръководството на Левски влиза и Клаудио Праковник, който има опит във финансовото управление и бразилския Фламенго. Новият Съвет на директорите включва още Фелипе Берлинер и Матю Чери от Gemcorp Capital. Досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров също остава част от ръководството, като според клуба това трябва да осигури приемственост при преминаването към новия модел.

От Левски посочват, че целта на промените е по-ясна отчетност и вземане на по-бързи и ефективни решения. Предстои новоизбраният Съвет на директорите да определи своя председател, както и човека, на когото ще бъде възложено управлението на дружеството като изпълнителен директор.

Ето какво написаха от Левски без редакторска намеса:

На тазгодишното общо събрание на акционерите на ПФК „Левски“ АД бяха приети важни промени касаещи състава на ръководството и управленския модел на клуба.

ПФК „Левски“ АД преминава към нова управленска структура – Съвет на директорите, в чийто състав се съчетават сериозен опит както от елитния световен футбол, така и от международния бизнес.

Съветът на директорите ще замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

Тези промени са следващата стъпка в развитието на клуба. Целта им е по-ясна отчетност, по-бързи и по-ефективни решения.

Подсилен състав на Съвета

Успоредно със структурната промяна подсилваме и състава на Съвета, като обединяваме задълбочени познания във футбола, опит в международния бизнес и лидерство във финансовата и оперативната сфера.

Новият Съвет ще бъде в състав:

Даниел Боримиров

Досегашният Изпълнителен директор Даниел Боримиров запазва мястото си в Съвета на директорите. Той бе избран на поста с Решение на УС на клуба през 2023 г. В биографията си е записвал шампионски титли с „Левски“, както като футболист, така и като спортен директор и висш мениджър на клуба.

Оставането на Боримиров, който също така, за известен период от време е бил и директор на ДЮШ на клуба, осигурява нужната приемственост и гарантира, че историята, идентичността и връзката на клуба с феновете ще останат в основата на бъдещото му развитие.

Еду Гаспар

Еду Гаспар е футболен ръководител с богат опит, съчетал елитна състезателна кариера с висши мениджърски позиции в едни от водещите футболни организации в света.

Бивш бразилски национал и полузащитник на „Арсенал“, Еду е част от легендарните „Непобедими“ – отборът, завършил сезон 2003/04 в английската Висша лига без загуба. С националния отбор на Бразилия печели Копа Америка и Купата на конфедерациите на ФИФА. След края на кариерата си се насочва към футболния мениджмънт, включително ръководни позиции в „Коринтианс“ и в националния отбор на Бразилия.

През 2019 г. се присъединява към „Арсенал“ като технически директор, а от 2022 г. е спортен директор на „Арсенал“. През този период има ключова роля в изграждането на спортната структура, трансферната политика и състава на първия отбор, включително назначаването на Микел Артета за мениджър и привличането на редица основни футболисти.

По-късно поема поста глобален директор „Футбол“ в „Нотингам Форест“, където отговаря за футболните операции, селекцията и спортната стратегия в рамките на мулти-клубна структура.

Като член на Съвета на ПФК „Левски“ АД, Еду ще допринесе с познания на световно ниво, международен поглед върху играта и широка мрежа от контакти в глобалния футбол. Опитът му в спортната стратегия, селекцията, развитието на таланти и организационното изграждане ще бъде важен актив за клуба по пътя към устойчива и конкурентоспособна футболна структура.

Клаудио Праковник

Клаудио Праковник има богат опит във финансовите услуги, бизнес управлението и спортната индустрия.

Понастоящем е оперативен директор за Близкия изток и главен изпълнителен директор на Imbono New Ventures в рамките на Imbono – компания от групата на Gemcorp, както и член на Съвета на директорите на Base Exchange. През 2025 г. се завръща във „Фламенго“ като вицепрезидент „Финанси“, след предишен трансформационен период в бразилския клуб.

Клаудио има важна роля в преобразяването на „Фламенго“ по време на един от най-значимите финансови и спортни обрати в латиноамериканския футбол. По-късно е главен изпълнителен директор на Win the Game – съвместно предприятие с холдинга на BTG Pactual с фокус върху спорта, електронните спортове и развлекателната индустрия. Заемал е висши ръководни позиции в Genial Investimentos, Santander, Banco Pactual и Banco Bozano, Simonsen.

Неговият опит ще подпомогне ПФК „Левски“ АД във финансовото и корпоративно управление, финансовата отчетност, търговското развитие и дългосрочния организационен растеж, като внесе и ценна практика от една от най-влиятелните футболни институции в Бразилия.

Фелипе Берлинер

Фелипе Берлинер е съосновател и ръководител на направление „Структуриране“ в Gemcorp Capital, където отговаря за структурирането и изпълнението на инвестиции на развиващите се пазари.

Роден и израснал в Бразилия, Фелипе започва кариерата си като юрист в областта на капиталовите пазари, сливанията и придобиванията и проектното финансиране, след което преминава в инвестиционното банкиране. Заема висши позиции в Merrill Lynch и Goldman Sachs, като работи по финансови решения за корпорации, финансови институции и суверенни емитенти на развиващи се пазари в Субсахарска Африка, Латинска Америка, Източна Европа и Азия.

През 2014 г. съосновава Gemcorp, обединявайки задълбоченото познаване на развиващите се пазари със стриктния подход към структурирането, характерен за глобалното инвестиционно банкиране.

В ПФК „Левски“ АД, Фелипе ще допринесе с опита си в стратегическите инвестиции, финансовото структуриране, корпоративното управление и развиващите се пазари, подкрепяйки клуба в изграждането на дългосрочните му финансови и търговски основи.

Матю Чери

Матю Чери е финансов директор на Gemcorp Capital, където ръководи финансовите операции на компанията и подпомага стратегическото ѝ финансово управление.

Опитът му обхваща финансовия контрол, бюджетирането, прогнозирането, анализа на резултатите, отчетността и регулаторните стандарти. Преди да се присъедини към Gemcorp през 2020 г., Матю е бил част от одиторския екип на BDO във Великобритания, а впоследствие е корпоративен финансов контрольор и ръководител „Финансово планиране и анализ“ на групата.

Матю ще допринесе със сериозни познания във финансовото управление, планирането, контрола и управлението на резултатите в подкрепа на последователния стремеж на клуба към устойчива и професионално управлявана организация.

Следващата стъпка за „Левски“

Обявените днес промени са важна стъпка в развитието на ПФК „Левски“ АД.

През последните месеци клубът постигна значителен напредък както на терена, така и извън него. Целта ни е да надградим постигнатото, да укрепим основите на клуба и да изградим организация, способна да се конкурира на най-високо ниво в българския и европейския футбол.

Приветстваме Еду, Клаудио, Фелипе и Матю в Съвета и очакваме с нетърпение съвместната работа с Даниел и с целия екип на „Левски“ в началото на новия етап от развитието на клуба.

Убедени сме, че новата структура дава на „Левски“ кадрите, познанията и основите, необходими за разгръщането на пълния му потенциал.

Така избраният Съвет на директорите, предстои да избере на свое заседание Председател и лице, на което да бъде възложено управлението на дружеството – изпълнителен директор, за които решения акционерите и привържениците на клуба ще бъдат своевременно информирани.