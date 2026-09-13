Преговорите започнаха! Специалист с няколко трофея поема ЦСКА?

ЦСКА продължава усиленото търсене на постоянен старши треньор, а сред сериозно обсъжданите варианти е беларуският специалист Алексей Шпилевски. Според „Блиц“ между двете страни вече се водят преговори.

Ръководството на „червените“ е напреднало в процеса по избор на нов наставник, като първоначалният кръг от кандидати е бил значително стеснен. В момента клубът разговаря активно с няколко специалисти.

38-годишният Шпилевски притежава опит както в школите на германски клубове, така и като старши треньор в няколко първенства. В началото на кариерата си той работи с младежките формации на Щутгарт и РБ Лайпциг.

Сред най-големите му успехи е шампионската титла на Казахстан с Кайрат през 2020 г. Три години по-късно специалистът извежда Арис Лимасол до върха в кипърското първенство.

Периодът му в Кипър носи още един трофей, след като с Арис печели и Суперкупата на страната.

Последното предизвикателство в кариерата на беларусина беше в Русия, където през миналия сезон той беше начело на Пари Нижни Новгород.

Името на Шпилевски е поредното, което се свързва с вакантния треньорски пост на „Армията“. През последните дни сред обсъжданите кандидати попаднаха и няколко специалисти от Испания.

Засега ЦСКА не е обявил кой ще поеме отбора за постоянно, а докато ръководството работи по избора, начело на състава остава временният наставник Дани Моралес.

Именно под негово ръководство „червените“ записаха най-убедителното си представяне от началото на сезона в елита. ЦСКА изоставаше срещу Арда, но стигна до пълен обрат и категорична победа с 4:1.