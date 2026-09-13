Арсенал оцеля в ада на Съндърланд и удари без милост

Арсенал продължава без грешка защитата на титлата си във Висшата лига, но този път победата трябваше да бъде изстрадана. „Артилеристите“ спечелиха с 2:0 тежкото гостуване на Съндърланд и записаха четвърти успех от четири шампионатни мача, с което излязоха начело в класирането с 12 точки. Домакините, които са сред съперниците на Левски в груповата фаза на Лига Европа, поставиха шампиона под огромно напрежение и бяха на сантиметри от това първи да нанесат удар.

Рая спря дузпата и промени целия мач

Големият момент настъпи в 56-ата минута. Съдията отсъди дузпа за Съндърланд след сблъсък между Езри Конса и Дан Балард, решение, което предизвика яростта на Микел Артета. Енцо Льо Фе застана зад топката, но Давид Рая прочете удара му, хвърли се в правилния ъгъл и отклони топката в гредата.

Това спасяване буквално обърна енергията на мача. Само 121 секунди по-късно Арсенал вече водеше - Бруно Гимараеш получи топката извън наказателното поле и изпрати великолепен удар под напречната греда за 1:0. За бразилеца това беше първи гол с екипа на Арсенал, а моментът беше още по-сладък заради миналото му в Нюкасъл и освиркванията от трибуните на големия местен съперник Съндърланд.

Гимараеш влезе и промени всичко

Бразилецът беше започнал срещата на пейката, но Артета го пусна на почивката вместо Майлс Люис-Скели. Решението се оказа решаващо, защото Гимараеш не само отбеляза първия гол, но внесе спокойствие и характер в средата на терена в момент, когато Съндърланд усещаше, че може да нарани шампиона.

Арсенал имаше възможности да приключи мача далеч по-рано. Букайо Сака и Кай Хаверц пропуснаха добри положения, а попадение на Юриен Тимбер не беше зачетено. При 1:0 домакините продължаваха да вярват, че една добра атака може да върне всичко в изходна позиция, а Рая трябваше да остане концентриран до самия край.

Сака сложи точката в 97-ата минута

Съндърланд хвърли сили напред в търсене на изравняването, но вместо това получи втори удар дълбоко в добавеното време. Рейнилдо Мандава наруши правилата срещу Сака в наказателното поле, получи втори жълт и съответно червен картон, а английският национал застана зад топката. Сака не трепна и в 97-ата минута направи 2:0, с което окончателно затвори един от най-тежките мачове на Арсенал от началото на сезона.

Така „артилеристите“ запазиха перфектния си актив във Висшата лига. Отборът вече има четири победи от четири срещи, а освен резултатите впечатлява и защитата - Арсенал запази суха мрежа и в Съндърланд, след като само дни по-рано бе победил Наполи с 1:0 в Шампионската лига.

Артета бесен въпреки победата

Успехът не успокои напълно Микел Артета. Испанският мениджър беше бесен от отсъдената дузпа за домакините и я определи като решение, което не трябва да се допуска на това ниво. Според него при ситуацията именно Балард е държал Конса, а не обратното, като Артета дори получи жълт картон за реакцията си край тъчлинията.

След последния съдийски сигнал обаче треньорът отдаде заслуженото на Рая и на характера на отбора. Съндърланд наложи физически, директен и неприятен футбол, но Арсенал устоя точно в момента, когато мачът можеше да тръгне в съвсем друга посока. Именно това отличава шампионските победи - не винаги са красиви, но когато дойде кризисният миг, някой трябва да се изправи и да промени всичко.

Арсенал вече гледа всички от върха

С 12 точки „артилеристите“ излязоха еднолично начело поне преди неделните мачове. Манчестър Сити е с 9 точки и мач по-малко, а след него в подреждането са Хъл Сити с 8, Челси със 7, докато Брентфорд, Ливърпул, Евертън и Ипсуич са с по 6.

Но цифрите не разказват най-важното от вечерта на „Стейдиъм ъф Лайт“. За две минути Арсенал премина от ръба на изоставането до водачеството - първо Рая спаси отбора, после Гимараеш го поведе напред. Понякога точно такива вечери показват кой наистина е готов да бъде шампион.