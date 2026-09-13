Реал се върна с гръм и трясък, но Моуриньо предупреди всички

Реал Мадрид не позволи загубата от Бетис да се превърне в криза. Само седмица след неприятния удар „кралете“ излязоха на „Сантяго Бернабеу“ и пометоха Райо Валекано с 4:1 в мач, който беше почти решен още през първото полувреме. Килиан Мбапе отново поведе отбора с два гола, Алваро Карерас и Джуд Белингам също се разписаха, а Реал се изравни с Барселона на върха с 12 точки, макар каталунците да имат мач по-малко.

Мбапе запали вечерта още в 14-ата минута

Райо започна смело, но Реал бързо натисна газта. В 14-ата минута Флориан Лежьон събори Алваро Карерас в наказателното поле и Мбапе хладнокръвно реализира дузпата за 1:0. Само три минути по-късно домакините нанесоха втория удар - Мбапе и Карерас разиграха отлично в наказателното поле, а испанският защитник завърши атаката за 2:0.

Това беше моментът, в който Райо започна да се разпада. Реал играеше с настроение, скорост и самочувствие, а всяко излизане напред носеше опасност. В 35-ата минута Винисиус подаде назад към Белингам и английският национал с прецизен удар направи 3:0. До почивката Мбапе можеше да добави още един гол, но топката срещна гредата.

Райо отвърна, Куртоа спаси спокойствието

Втората част започна неприятно за домакините. Серхио Камейо се възползва от загубена топка на Винисиус и намали на 3:1, а гостите изведнъж усетиха, че мачът още не е напълно приключил. Реал свали оборотите, допусна Райо по-близо до вратата си и на няколко пъти Тибо Куртоа трябваше да напомни защо е сред най-сигурните играчи на отбора. В една от ситуациите белгиецът получи помощ и от гредата.

Моуриньо по-късно призна, че това развитие не го е изненадало. По думите му отборът е изиграл истински силни 45 минути, а след почивката физическата и психическата енергия рязко са спаднали. Португалецът посочи загубените топки, проблемите при пресата и по-ниската концентрация като причините Райо да получи повече шансове.

Мбапе не спря, докато не сложи точката

Французинът можеше да приключи вечерта с много повече от два гола. Освен гредата той направи още няколко пропуска, но в добавеното време все пак получи наградата за постоянството си. Реал организира бърза контраатака, Мбапе завърши хладнокръвно и фиксира крайното 4:1. Това беше неговият седми гол в шест мача от началото на сезона - серия, която все по-силно превръща французина в основното оръжие на този Реал.

Победата беше и четвърта поред за мадридчани на „Бернабеу“, а статистиката срещу Райо у дома остава смазваща - Реал не е губил този градски сблъсък на своя стадион от януари 1996 г. насам.

Четири гола, но и освирквания

Най-любопитният контрапункт дойде от трибуните. Въпреки категоричния резултат на моменти се чуха освирквания, които показаха, че публиката на Реал не е готова да се задоволи само с победата. След поражението от Бетис очакванията са огромни, а всяко колебание веднага се усеща на „Бернабеу“.

Моуриньо обаче поиска време и търпение. Той напомни, че отборът работи заедно от сравнително кратко време и че националите едва наскоро са се събрали отново с останалите. „Перфектността не съществува във футбола“, беше основното му послание, като треньорът настоя, че вижда много положителни неща и че развитието няма как да стане за дни. Официалният анализ на клуба също подчерта силното първо полувреме и постепенния спад след почивката.

Моуриньо защити Диоманде

Специалния обърна внимание и на Ян Диоманде, който за първи път започна като титуляр за Реал, но не успя да остави ярка следа. Моуриньо подчерта потенциала му и обеща клубът да работи за неговото развитие, вместо младият футболист да бъде съден прибързано след един мач. Треньорът говори положително и за дълбочината на състава, като посочи влиянието на резервите и необходимостта от постепенно изграждане на отбора.

След петия кръг Реал вече има 12 точки и е рамо до рамо с Барселона, която обаче е с мач по-малко. Алавес и Севиля са с по 10 точки, Бетис има 9, а Депортиво Ла Коруня - 8. За Мадрид обаче по-важното от таблицата в тази вечер беше друго - след поражението дойде незабавен отговор, и то с четири гола. Реал отново показа зъби, а Мбапе отново показа кой трябва да поведе атаката, когато напрежението стане най-голямо.