Фрайбург и Дортмунд останаха без грешка в Германия

Борусия Дортмунд и Фрайбург продължиха безгрешния си ход в Бундеслигата и след третия кръг останаха с пълен актив от девет точки. Дортмунд победи новака Падерборн с 3:0, а Фрайбург смаза Борусия Мьонхенгладбах с 5:0 и запази първото място благодарение на по-добрата си голова разлика. Аугсбург изпусна възможността да се присъедини към тях след късно изравняване на Байер Леверкузен за 2:2.

Нмеча довърши Падерборн

Дортмунд поведе още в петата минута, когато Серу Гираси изведе Фабио Силва, а португалецът завърши прецизно след дълъг пробив. Домакините контролираха двубоя и създадоха още положения, но трябваше да чакат до последните десет минути, за да убият интригата.

Феликс Нмеча направи 2:0 в 80-ата минута, а девет минути по-късно сложи великолепен край на вечерта с атрактивен гол със задна ножица. Така Борусия записа трета поредна победа в първенството и остана рамо до рамо с Фрайбург на върха.

Фрайбург помете Гладбах

Фрайбург продължи впечатляващото начало на сезона с разгромното 5:0 срещу Борусия Мьонхенгладбах. Това бе трета победа от три мача в Бундеслигата и шеста от шест срещи във всички турнири през кампанията.

Отборът записа и най-добрия старт на сезон в клубната си история, а серията без загуба у дома срещу Гладбах вече се простира почти 25 години. За гостите положението става все по-тежко - те остават без точка след първите три кръга и напрежението около Ойген Полански расте.

Шик попари Аугсбург в края

Аугсбург бе на крачка от трета поредна победа, но Патрик Шик се появи от резервната скамейка и донесе равенството 2:2 за Байер Леверкузен в края. Така домакините останаха трети със седем точки, но въпреки пропуснатата победа записаха най-силния си актив след първите три кръга в историята си в Бундеслигата.

Хофенхайм също стигна до първия си успех за сезона, след като победи Щутгарт с 2:1. Двата гола на Адам Хложек се оказаха решаващи за домакините.

Айнтрахт най-после победи

Айнтрахт Франкфурт взе първите си три точки през сезона след успех с 3:1 като гост на Майнц в дербито на Рейн-Майн. Големият герой за победителите бе Джан Узун, който отбеляза два от головете и поведе отбора си към първия шампионатен успех.

Късният съботен двубой противопоставя Кьолн и Вердер Бремен. В неделя шампионът Байерн Мюнхен гостува на сензацията Елферсберг, който дебютира в Бундеслигата с две поредни победи, а РБ Лайпциг приема Хамбургер.

Срещи от третия кръг на Бундеслигата:

Аугсбург - Байер Леверкузен - 2:2

Борусия Дортмунд - Падерборн - 3:0

Майнц 05 - Айнтрахт Франкфурт - 1:3

Фрайбург - Борусия Мьонхенгладбах - 5:0

Хофенхайм - Щутгарт - 2:1

Кьолн - Вердер Бремен - 19.30 часа

От петък:

Унион - Шалке 04 - 1:3

В неделя:

Лайпциг - Хамбургер

Елферсберг - Байерн Мюнхен

Начело в класирането с пълен актив от по 9 точки са Фрайбург и Борусия Дортмунд. Следват Аугсбург със 7, Елферсберг с 6, а Майнц, Байерн Мюнхен, Байер Леверкузен и Айнтрахт Франкфурт са с по 4 точки.