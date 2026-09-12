Расинг обърна Алавес и нанесе първата му загуба

Алавес претърпя първата си загуба от началото на сезона в испанската Ла Лига. Баските отстъпиха с 1:2 при гостуването на Расинг Сантандер в мач от петия кръг, въпреки че поведоха още през първото полувреме. Големият герой за домакините бе 21-годишният мароканец Ясир Забири, който отбеляза и двете попадения за пълния обрат. Поражението остави Алавес с 10 точки и не му позволи да притисне лидера Барселона.

Алавес удари пръв, но Расинг не се предаде

Гостите започнаха по-добре и поведоха в 18-ата минута. Финландският защитник Виле Коски се разписа за 0:1 и даде отличен старт на Алавес, който до този момент не познаваше вкуса на поражението през сезона.

Расинг обаче постепенно вдигна темпото и в 38-ата минута върна равенството. Ясир Забири намери път към вратата на гостите и даде началото на обрата, който предстоеше след почивката.

Забири довърши обрата след паузата

Само осем минути след подновяването на играта мароканският нападател нанесе втория си удар. Забири отново се разписа в 53-ата минута и изведе Расинг напред с 2:1.

Алавес потърси отговор и опита да върне равенството, но домакините запазиха аванса си. За баските това се оказа първият мач през кампанията, в който не успяха да измъкнат поне точка.

Червен картон донесе драма в края

Последните минути станаха още по-напрегнати. Андре Алмейда, който се появи като резерва за Расинг през второто полувреме, получи червен картон в 89-ата минута и остави домакините с десет души.

Алавес хвърли сили в последен натиск, но Расинг издържа и стигна до втората си победа от началото на сезона. Успехът изкачи тима от Сантандер до седмата точка и осмото място във временното класиране.

Алавес остана втори зад Барселона

Въпреки първото поражение Алавес остава сред приятните изненади в началото на шампионата. Тимът има 10 точки и заема второто място, докато лидерът Барселона е с 12.

Реал Мадрид и Бетис имат по девет точки, а Депортиво Ла Коруня е пети с осем. Расинг пък вече е със седем и направи важна крачка нагоре в подреждането.

Нови сериозни изпитания още след дни

В следващия кръг Алавес ще се опита незабавно да се върне към победите. На 15 септември баските приемат Валенсия у дома.

Расинг пък е изправен пред едно от най-тежките възможни изпитания - гостуване на Барселона на 16 септември.

В останалите срещи от петия кръг по-късно днес Осасуна приема Еспаньол, Атлетик Билбао играе срещу Елче, а Реал Мадрид е домакин на Райо Валекано. В петък Севиля победи Валенсия с 1:0. В неделя предстоят Селта Виго - Малага, Леванте - Барселона, Хетафе - Депортиво Ла Коруня и Реал Сосиедад - Атлетико Мадрид, а в понеделник Виляреал приема Бетис.