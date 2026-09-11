Абсурдът BG! Да носят на ръце треньор в оставка в ЦСКА

Бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира бъдещето на Христо Янев и мястото му в историята на клуба след края на мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА.

"Виждам една ситуация, която много рядко се вижда в световния футбол. Треньор, който е напуснал, да бъде носен на ръце и да се вика неговото име", заяви Орманджиев.

Той подчерта успехите на Янев начело на ЦСКА и възможността специалистът отново да се завърне в клуба.

"Ицо Янев спечели трофеи с ЦСКА и това завинаги ще остане в неговата визитка.

Той и неговият щаб могат да си тръгнат с високо вдигната глава. Вратите за Христо Янев винаги ще бъдат отворени. Според мен не само след този мач, а като цяло – един ден отново да се върне в ЦСКА. Нарежда се до други големи имена от гледна точка на спечелените трофеи", каза още Орманджиев.

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

ЦСКА за първи път от 1989 година насам вкара четири гола във вратата на Левски в рамките на един мач.Последният случай, в който „червените“ достигат тази граница във Вечното дерби, е на 1 октомври 1989 година. Тогава ЦСКА побеждава Левски с 5:0.

Големият герой в срещата е Христо Стоичков, който реализира четири от петте попадения за своя отбор. Трифон Иванов открива резултата, а Стоичков се разписва четири пъти след почивката.

Оттогава ЦСКА не беше успявал да вкара четири гола в един мач срещу Левски. Днес възпитаниците на Христо Янев постигнаха успех с 4:2 над „сините“ във финала за Суперкупата на България.

След повече от три десетилетия ЦСКА отново достигна до четири попадения срещу вечния си съперник.

Играчите : Христо Янев знае какво е ЦСКА

Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2. Той сподели, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, който напуска отбора.

„Беше красив мач за ЦСКА. Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Беше тежък мач. Тежък съперник. Свършихме отлична работа. Никога не трябва да ни подценяват. И днес показахме защо.

Взехме суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко, както трябва. Христо Янев знае какво е ЦСКА и ни мотивира. Благодаря на феновете за подкрепата. Обичаме ви!“.

Към този момент в ЦСКА няма решение за новия треньор

Веднага след финала за Суперкупата и треньорът Христо Янев, и спортният директор на червените Валентин Илиев категорично отказаха да коментират въпроса с оставката." Разбрахме се, че ще говорим само за мача, нали?", каза Янев на репортерите.

"За мен всеки ден е еднакъв, не си избирам как ще работя. Във всеки ден за ЦСКА съм се раздал, оставих си душата и сърцето за клуба. Оставете хората да си свършат работата в клуба, има много читави хора, обичат го и искат да изведат отбора на едно много високо ниво.

Ние се нуждаем само от подкрепа, вяра и търпение. Няма да говоря за решението ми", заяви Янев след двубоя.

"Искам в момента всички да се нарадват, има време за другите неща", лаконичен беше и Валентин Илиев. Безспорно ситуацията е крайно интересна, необичайна и дори в известен смисъл абсурдна.

Засега е ясно само, че Христо Янев ще остане на работа в ЦСКА, но не като старши треньор. Временно постът се заема от Даниел Моралес до намирането на постоянен наставник на червените.

Абсурдният случай такара дори бившият шеф на НС Наталия Киселова да се кръсти как е възможно във футбола да се достигне до такава ситуация.

Веласкес е принуден да се приземи бързо

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своя коментар след поражението с 2:4 от ЦСКА в срещата за Суперкупа на България.

"Поздравления за ЦСКА. Днес играхме два мача – преди и след почивката. Започнахме много добре двубоя, държахме владението на топката и играхме доста в половината на съперника.

Може би заслужавахме да вкараме втори гол през първото полувреме, трябваше повече да контролираме събитията. Направихме интересно първо полувреме и през втората част отговорността е моя, играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават този резултат и представяне.

Аз съм отговорен за случилото се. Ако не играем на 100 процента, имаме проблеми. Основната отговорност е моя като треньор. Ние като клуб не трябваше да правим такова представяне, имаше доста сериозни грешки и съм много разочарован. Не е честно заради нашите фенове, едно голямо извинявайте за тях.

Но ние сме хора и това е футболът. Всички имат своята отговорност, не е това начинът, по който трябва да се играе финал като този. Нашият подход не бе правилен.

Съперникът има много интересни индивидуалности и те могат да се възползват от наши грешки, имат качество и ако не влагаме необходимата енергия, няма как да спечелим, това е футболът. Трябва вече да мислим за следващия двубой", коментира специалистът.

"Второто полувреме беше жалко и ужасно, аз съм виновен. Всичко е в главите и в подхода. Всички имат отговорност, но моята е най-голямата. Всеки е отговорен за случилото се. Можем да загубим, но не и с такова отношение, много съм разочарован", добави треньорът на Левски.

"Нашата философия знаете каква е – мач за мач. Беше труден ден. Не е приятно, особено като е финал срещу такъв съперник. Ние сме хора, но сме много ядосани.

Трябва да погледнем с позитивизъм и градивност към случилото се, за да не повтаряме станалото през второто полувреме", завърши Хулио Веласкес.

Благой Георгиев: Левски се позабравиха

Бившият национал Благой Георгиев коментира представянето на Левски след края на двубоя за Суперкупата срещу ЦСКА

"Ако това е един звучен шамар, малко да се осъзнаят, защото малко се позабравиха в Левски. Изиграли са няколко силни мача в Европа и с не толкова силни съперници в България. Но идва един ЦСКА и ти вкарва четири гола за едно полувреме."

"Има потенциал този отбор, има добър треньор, но два-три мача да направят такива и всичко се преобръща. Във физиономията на Веласкес се виждаше една безпомощност. Затова отвътре хората, които трябва да помогнат, трябва да тръгнат и да дръпнат отбора", заяви Георгиев.