Обрат след оставката! ЦСКА не пуска Янев

Христо Янев е пред оставане като треньор на ЦСКА, като достатъчно индикации вещаят подобна развръзка. След вчерашната убедителна победа над Левски с 4:2 в мача за Суперкупата на страната, ръководството на армейците има готовност и е с настройката да не приема предварително обявената от Янев оставка на пресконференцията предходила дербито.

Янев обяви, че финалът с Левски ще е последният му двубой начело на червените.

„Утре ще е последният ми мач. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация. Поглеждайки се в огледалото, си задавам въпроса: направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора – категорично не! Атаките и обидите стават все по-силни. За мен няма нищо по-важно от ЦСКА като клуб и отбор да е добре. Надявам се да сваля напрежението. Най-много ме боли, че част от атаките идват от хора, които твърдят, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА, запомнете го добре.“, бяха част от думите на Янев ден преди мача.

Христо също така изтъкна, че какъвто и изход да има мачът срещу Левски на 9 септември, това няма да промени решението му. В минутите след снощната победа обаче нещата вече не изглеждаха по този начин. Треньорът отказа да отговори на въпрос дали може да има обрат в решението му, а директорите Вангелов и Илиев също казаха, че не искат да говорят по тази тема веднага след мача с Левски. Янев пък направи изказване, с което сякаш започна психологическа война с Левски: “Синият балон започва да се пука”, заяви специалистът от Казанлък, като тези му слова не звучат като думи на човек, който със сигурност ще напусне сегашното си работно място.

В крайна сметка може да се окаже, че „оставка” може да се окаже „оставам”. А това бе анонсирано и от Валери Божинов преди финалния сблъсък. Той заяви следното:

„Аз мисля, че ако развоят е позитивен за ЦСКА, Христо Янев няма да си тръгне. Ще остане. За мен това е някакъв сценарий, имам такава информация. Ще му се даде шанс. Мисля, че е добър сценарий от господин Вангелов. Добър актьор е“.

Любопитен факт е, че ако остане начело на ЦСКА, специалистът от Казанлък няма да може да води от скамейката мача срещу Арда. Това ще бъде факт заради червения картон, който той получи към края на срещата снощи.

Развръзка по треньорския казус се очаква да има днес следобед или дори чак в утрешния ден. Твърде вероятно е до часове ръководството на 31-кратните шампиони да обяви, че има доверие на Христо Янев и той остава начело на отбора, пише gol.bg.