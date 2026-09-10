Големите промени в Левски започват

Големите промени в Левски тепърва предстоят. Те ще засегнат всички етажи на клуба, защото предстои новият собственик Атанас Бостанджиев да постави свои кадри на ключови позиции, пише "Тема спорт".

На върха на спортно-техническата пирамида ще застане бразилецът Еду Гаспар. Само преди дни той и документално се раздели с английския Нотингам Форест, в който отговаряше за всички футболни въпроси. Преди това той заемаше висок пост и в Арсенал – до ноември 2024 година. Именно Еду е човекът, който като спортно-технически директор на артилеристите назначава за треньор Микаел Артета, с когото по-рано е бил съотборник в тима. Бразилецът ще има широки правомощия и правото на нововъведения.

Както е известно, на „Герена“ предстои да бъде изградена спортно-техническа комисия към бъдещия Съвет на директорите на клуба. Това ще е новият ръководен орган, който ще бъде съставен по време на предстоящото Общото събрание. То ще се проведе на 14 септември, понеделник, на стадион „Георги Аспарухов“.