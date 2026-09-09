Наричат я "богинята" на Шампионската лига. Тя се завърна

Шампионската лига се завърна, а с нея и едно от най-разпознаваемите лица по телевизионните екрани. Изкусителната водеща Ева Мурати отново предизвиква вълнение с видео в Instagram. Тя води предаванията от Шампионската лига за албанския канал Tring Sport от 2017 г. и се завърна в телевизионното студио в началото на новия сезон с елегантно видео. 31-годишната ослепителна брюнетка влезе в студиото под акомпанимента на химна на турнира на богатите, облечена с кокетна черна рокля, която отлично очертаваше стройните й крайници и оформения й бюст. Албанката много често пуска свои фотоси по бански, а на мъжката аудитория едвам устоява на телевизионното изкушение.

Само няколко часа след последната ѝ публикация, коментарите на феновете ѝ заваляха, а за мнозина е ясно, че албанката остава лицето на Шампионската лига. Самата тя попита своите 1,4 милиона последователи в Instagram: „Шест мача. Една наистина шумна вечер в Европа. Кой от тях гледате?“ Красавицата изброи шест мача от първия кръг, включително вчерашните мачове Борусия Дортмунд срещу Виляреал и Реал Мадрид срещу Интер.

Реакциите бяха светкавични. В коментарите феновете засипаха Мурати с комплименти. „Ти си невероятна“, написа един потребител. Други я нарекоха „богиня“, „Любимият ми журналист“ или дори „Принцесата на Шампионската лига е тук“.

Мурати е една от най-известните телевизионни личности на Албания. Тя започва кариерата си като тийнейджърка, появявайки се в реклами, по-късно преминава към водеща, актьорска игра и изучаване на право в Тирана. От 2017 г. е водеща на студия за мачове в Шампионската лига, а участията ѝ носят и международно признание.

В миналото тя редовно е попадала в заглавията на вестниците. Публично се е защитавала от коментари, изпълнени с омраза. По това време тя обяснява: „Започнах да работя в телевизията, когато бях на 17. Бях тормозена от хейтъри и трябваше да се науча да ценя себе си.“ Тя добавя, че жените, по-специално, често са атакувани заради външния си вид.

Ева Мурати публикува редовно в Instagram и радва своите последователи. Въпреки това, ентусиазмът сега надделява. Със своята комбинация от професионално представяне, блясък и голям обхват в социалните медии, Мурати отдавна е изградила лоялна фен база. Последната ѝ публикация в Instagram показва за пореден път, че с началото на Шампионската лига много фенове гледат не само терена, но и студиото.