Йорданка Христова се разбесня за ЦСКА

Йорданка Христова, едно от най-разпознаваемите лица на българската естрада, не пропусна да вземе отношение за раздялата между Христо Янев и ЦСКА, която бе обявена вчера. Певицата, която изпълнява клубния химн на "армейците", "Сърца червени", използва социалнта мрежа "Фейсбук", за да изрази разочарованието си относно случилото се, като смята, че играчите имат много по-голяма вина, отколкото Янев.

Христова, която утре ще празнува своя 83-и рожден ден, използва публикация на стената на бившия национален селекционер в баскетбола и треньор на ЦСКА Росен Барчовски, за да коментира случилото се.