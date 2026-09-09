Мбапе поведе Реал към победа, Холанд помете Порто в Шампионската лига

Шампионската лига отвори сезон 2026/2027 с големи имена, голове и драма до последните секунди. Реал Мадрид победи Интер с 2:1 на „Сантяго Бернабеу“ и подари европейски успех на Жозе Моуриньо още в първия му мач начело на испанския гранд в турнира. Ерлинг Холанд реши гостуването на Манчестър Сити срещу Порто с два гола след почивката, а Борусия Дортмунд и Бетис изтръгнаха победи с по 3:2. Българското присъствие също беше сериозно - Георги Кабаков ръководи драмата между Лил и Бетис.

Мбапе и Валверде удариха Интер за девет минути

Реал Мадрид започна европейския си поход с победа над Интер с 2:1, макар италианците да създадоха достатъчно положения, за да превърнат вечерта на „Бернабеу“ в далеч по-неприятна за домакините. Отборът на Жозе Моуриньо обаче беше безпощадно ефективен в първата част и наказа две колебания в защитата на гостите.

Килиан Мбапе откри в 14-ата минута след отлична асистенция на Брахим Диас. Само девет минути по-късно Федерико Валверде удвои аванса и постави Интер в изключително тежка ситуация. Миланският тим не се предаде - Маркюс Тюрам, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Къртис Джоунс имаха възможности още преди почивката, докато Джуд Белингам и Брахим Диас можеха да направят преднината на Реал още по-сериозна.

След паузата натискът продължи. Джоунс пропусна пет минути след подновяването на играта, а на другата врата Белингам не успя да реши мача в 58-ата минута. В 67-ата Хосеп Мартинес спря Мбапе и запази надеждите на Интер.

Те станаха съвсем реални в 77-ата минута. Лаутаро Мартинес намери Карлос Аугусто, който намали на 1:2 и превърна заключителните минути в изпитание за мадридчани. Ян Диоманде и Хенрих Мхитарян получиха шансове да изравнят, но Реал удържа аванса си, а Тибо Куртоа също имаше сериозна заслуга победата да остане в Мадрид.

Холанд мълча едно полувреме, после за Порто нямаше спасение

Манчестър Сити също започна с три точки, след като победи Порто с 2:0 на „До Драгао“. Успехът донесе перфектен европейски дебют на Енцо Мареска начело на английския гранд и продължи отличния старт на новия мениджър.

Ерлинг Холанд пропиля възможностите си през първото полувреме, но след почивката се превърна в човека, който реши всичко. Само две минути след подновяването на играта норвежецът засече с глава прецизно центриране на Енцо Фернандес и даде аванс на Сити.

Порто опита да се върне в двубоя, но в първата минута на добавеното време Холанд нанесе втория удар, насочвайки топката в долния десен ъгъл за 2:0. С двете попадения той вече има 59 гола в 59 мача в Шампионската лига - поредно стряскащо доказателство за ефективността му в най-силния европейски клубен турнир.

Гираси вкара два пъти за Дортмунд, после порази и собствената врата

Истински футболен хаос настъпи след почивката на „Сигнал Идуна Парк“, където Борусия Дортмунд надви Виляреал с 3:2. Първата част завърши без голове и беше белязана от тревожния момент с Константинос Карецас, който трябваше да бъде принудително сменен още в 27-ата минута. По-късно германският клуб съобщи, че младият футболист е бил откаран в болница след проблем с кръвообращението, но състоянието му е стабилно.

Головата лудост започна след почивката. В 53-ата минута Ренато Вейга прати топката в собствената си врата и даде аванс на Дортмунд. Виляреал отвърна в 66-ата, когато Сантяго Моуриньо изравни с глава.

Тогава на сцената излезе Серу Гираси. В 80-ата минута нападателят върна преднината на германците след подаване на Фабио Силва, а пет минути по-късно реализира дузпа за 3:1. Изглеждаше, че всичко е приключило, но Гираси успя да добави още един гол - този път в собствената си врата в третата минута на добавеното време. Виляреал получи последен шанс за сензационно 3:3, но Дортмунд оцеля и грабна трите точки пред 77 500 зрители.

Кабаков показа червен картон, Бетис направи пълен обрат

Не по-малко драматично беше и във Франция, където Лил загуби от Бетис с 2:3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Домакините поведоха още в 12-ата минута чрез Аясе Уеда, но Марк Бартра изравни в 33-ата.

Само три минути по-късно Александро отново даде аванс на Лил и французите се прибраха на почивката при 2:1. След нея обаче мачът се обърна само за няколко минути.

Бартра вкара втория си гол в 49-ата минута, а в 53-ата Трой Парът завърши обрата за 3:2. Бетис беше превърнал изоставането си в преднина за четири минути.

Проблемите за Лил станаха още по-големи в 56-ата минута. След намесата на системата за видеоарбитраж - ВАР, Кабаков показа директен червен картон на Етан Мбапе за удар с лакът срещу Натан. С човек по-малко французите не намериха път обратно към мача и Бетис си тръгна с драматична победа.

Головете заваляха още в първата вечер

Първият ден от основната фаза предложи четири победи в късните мачове, като три от тях дойдоха след сериозна драма. По-рано АЕК Атина надделя над ЛАСК с 1:0 след великолепен пряк свободен удар на Ръзван Марин, а Астън Вила спечели с 3:2 гостуването си на ФК Брюж. Пау Торес подаде за два от головете на английския тим.

Първи срещи от основната фаза на Шампионската лига от 8 септември:

Борусия Дортмунд - Виляреал - 3:2

Порто - Манчестър Сити - 0:2

Лил - Бетис - 2:3

Реал Мадрид - Интер - 2:1

По-рано:

АЕК Атина - ЛАСК - 1:0

ФК Брюж - Астън Вила - 2:3