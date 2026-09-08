Чудо в Левски! Неочаквана радост

С добра новина започна седмицата на Левски. Един от играчите, които бяха трайно отписани за мачовете до края на есента, вече тренира наравно с останалите. Това е десният бек Оливер Камдем, пише „Мач Телеграф“.

Националът на Камерун, който е роден в Марсилия, претърпя операция и се наложи спешно да бъде привлечен Хевертон, за да запълни дупката, която той остави.

Очаква се след паузата за националните отбори Камдем да започне да записва и минути в мачовете, които предстоят. Той обаче остана без картотека за Лига Европа. Това важи и за Мустафа Сангаре.