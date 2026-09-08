Кейн, Родри и Мбапе се борят за "Златната топка"

На 8 септември официално бяха обявени имената на номинираните за Златната топка при мъжете и жените. Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 26 октомври.
Капитанът на Англия и нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн попада сред фаворитите за отличието след феноменален сезон, в който отбеляза 73 гола за клуба и националния си отбор, пише БГНЕС.
Към момента 33-годишният голмайстор е основният претендент за трофея, което би го направило първия англичанин с отличието след Майкъл Оуен през 2001 г.
Сред останалите ключови претенденти е Родри (победител за 2024 г.), който спечели Златната топка на Световното първенство, извеждайки Испания до титлата.
Звездата на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе също записа името си в историята, подобрявайки рекорда за най-много голове на Световно първенство с впечатляващите 10 попадения в турнира.
Пълен списък с номинираните за Златната топка при мъжете:
· Джуд Белингам (Реал Мадрид / Англия)
· Пау Кубарси (Барселона / Испания)
· Марк Кукурея (Челси/Реал Мадрид / Испания)
· Усман Дембеле (Пари Сен Жермен / Франция)
· Луис Диас (Байерн Мюнхен / Колумбия)
· Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед / Португалия)
· Габриел Магаляеш (Арсенал / Бразилия)
· Ерлинг Холанд (Манчестър Сити / Норвегия)
· Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен / Мароко)
· Хари Кейн (Байерн Мюнхен / Англия)
· Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен / Грузия)
· Ламин Ямал (Барселона / Испания)
· Садио Мане (Ал Насър / Сенегал)
· Маркиньос (Пари Сен Жермен / Бразилия)
· Лаутаро Мартинес (Интер / Аржентина)
· Килиан Мбапе (Реал Мадрид / Франция)
· Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
· Лионел Меси (Интер Маями / Аржентина)
· Жоао Невеш (Пари Сен Жермен / Португалия)
· Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен / Франция)
· Вилиан Пачо (Пари Сен Жермен / Еквадор)
· Хулиан Киньонес (Ал Кадсия / Мексико)
· Деклан Райс (Арсенал / Англия)
· Родри (Барселона / Испания)
· Фабиан Руис (Пари Сен Жермен / Испания)
· Вилиам Салиба (Арсенал / Франция)
· Феран Торес (Пари Сен Жермен / Испания)
· Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен / Франция)
· Винисиус Жуниор (Реал Мадрид / Бразилия)
· Витиня (Пари Сен Жермен / Португалия).