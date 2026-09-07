Роналдо или Меси? Бивша звезда на Англия се произнесе

Бившият английски нападател Гари Линекер сподели мнението си дали нападателят на Португалия и Ал-Насър Кристиано Роналдо е най-великият играч в историята на футбола.

"Знам, че Кристиано се разстройва, когато не го споменаваш в контекста на най-добрия за всички времена, но трябва да бъдеш честен. Той е невероятен, просто невероятен, един от най-великите и няма за какво да се говори. Голмайсторският му рекорд може да се сравни с този на Меси. Но Кристиано не може да направи много неща. Не може да надиграе четирима играчи или да се откъсне от защитник в халфовата линия по начин, който те кара да се замислиш: "Как го направи?" Не може да направи това... Той няма това, което Марадона имаше, и това, което Меси има.

Дори бих класирал бразилеца Роналдо малко над Кристиано Роналдо. Те са играчи от приблизително същия калибър като Зидан, Неймар и Мбапе, въпреки че последният все още не е достигнал това ниво", заяви Линекер пред The Touchline.

41-годишният Роналдо е петкратен носител на "Златната топка" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и петкратен победител в Шампионската лига. Той спечели Европейското първенство през 2016 г. с Португалия.