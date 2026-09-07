Стана ясно защо Божинов е припаднал на терена

Росен Божинов вероятно е припаднал заради топлинен удар, както и "частична дехидратация", гласят първите версии за случилото се в неделя с българския национал.

Защитникът на Пиза падна на терена в края на първото полувреме на мача срещу Юве Стабия във втора лига на Италия. Днес националният бранител минава още прегледи за евентуални поражения от инцидента, но резултатите до момента са позитивни и се очаква да бъде изписан в следващите часове от болницата в Кастеламаре, недалеч от Неапол.

Двубоят се е играл на температура около 37 градуса в южния град, а в допълнение жегата на терена е била още по-силна заради изкуствения терен на стадиона на домакините. Той поема и излъчва топлина по по-особен начин от естествената трева, като това прави реалната температура за играчите долу с няколко градуса по-висока.

Двубоят бе от 15 часа местно време, което за Южна Италия по това време на годината означава "непосилна топлина".

В средата на първото полувреме отборите са направили пауза за хидратация, която е продължила почти три минути. В нея щабовете са налагали гъби с ледена вода върху играчите, а след това играта е подновена в убийствената жега. Малко по-късно, в 40-ата минута, идва моментът, който уплаши всички.

Божинов не е имал заболяване и се е чувствал отлично преди мача. Няма предистория на случилото се, като страховете за това, че има проблеми със сърцето или друг орган, са разсеяни от тестовете в болницата.

Той обаче не помни почти нищо от случилото се. Ударил е главата си при падането, като това е причината в понеделник да мине допълнителен ядрено-магнитен резонанс за евентуални поражения и на мозъка. Чакат се последните резултати, но се засега лекарите са категорични, че изследванията са много добри и няма нищо притеснително в дългосрочен план.

Самият той позира с вдигнат палец - сигнал, че всичко е ОК, за снимка, публикувана в Инстаграм профила на клуба му в неделя късно вечерта.

Вероятно ще се наложи поне двуседмична почивка за играча, като решението ще се вземе от медицинския щаб на Пиза.

Мачът се доигра, след като бе спрян за известно време заради инцидента с Божинов. Отборът му победи с 3:0, а капитанът Артуро Калабрези вдигна екипа с номер 2 на българина в радостта си след едно от попаденията.