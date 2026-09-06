Меси се върна с асистенция, но Интер Маями изпусна победата

Лионел Меси се завърна на терена с асистенция, но Интер Маями не успя да задържи победата и завърши 2:2 срещу Атланта Юнайтед във Флорида. Това беше първата изява на 39-годишната аржентинска суперзвезда, след като се оттегли от националния отбор на Аржентина.

Мачът започна с повече от 90 минути закъснение заради силен дъжд и светкавици, а след четири гола и две дузпи гостите измъкнаха точката в края.

Меси даде началото на головото шоу

Капитанът на Аржентина при световната титла през 2022 г. и второто място на Мондиал 2026 започна като титуляр за Интер Маями. В 32-ата минута именно негово изпълнение на корнер доведе до първия гол.

Меси центрира, а бразилецът Каземиро спечели въздушния двубой и с глава изпрати топката в мрежата за 1:0. Преднината обаче издържа само три минути - Мигел Алмирон изравни за Атланта Юнайтед в 35-ата.

Суарес удари точно преди почивката

Интер Маями отново поведе в първата минута на добавеното време на първото полувреме. Луис Суарес се разписа за 2:1 и върна преднината на домакините секунди преди двата отбора да се приберат в съблекалните.

След почивката Атланта Юнайтед натисна в търсене на изравняването. Най-добрата възможност дойде в 73-ата минута, когато гостите получиха дузпа, но Алмирон не успя да я реализира.

Втора дузпа донесе точката на Атланта

Драмата не беше приключила. В 86-ата минута съдията отсъди втора дузпа за Атланта Юнайтед, а този път зад топката застана новото попълнение Бреел Емболо.

Нападателят не сгреши и направи 2:2, с което лиши Интер Маями от победата. Домакините трябваше да се задоволят с точка, въпреки че на два пъти водеха в резултата.

Меси остава голмайстор №1 в МЛС

Аржентинецът продължава да оглавява голмайсторската класация на Мейджър Лийг Сокър с 18 попадения през сезона. Към тях той вече добави и нова асистенция в първия си клубен мач след края на кариерата си за националния отбор.

Интер Маями е втори в Източната конференция и изостава с 10 точки от лидера Нешвил.