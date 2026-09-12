Меси се върна с асистенция, но Интер Маями изпусна победата
Аржентинската суперзвезда подаде за първия гол при драматичното 2:2 срещу Атланта Юнайтед
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Аржентинската суперзвезда подаде за първия гол при драматичното 2:2 срещу Атланта Юнайтед
Българският капитан блесна при успеха с 3:0 над Волос и затвърди лидерството на отбора в гръцката Суперлига
"Барселона" разби "Селта" с 6:1. Двубоят бе от 24-ия кръг на Примера. Лионел Меси (28), Луис Суарес (59, 75 и 81), Иван Ракитич (85) и Неймар (90) зар...
Отборът на Наполи е зимен първенец в Серия "А" отново след 9520 дни! Тимът воден от страхотния през този сезон Гонсало Игуаин разпиля с 5:1 като гост...