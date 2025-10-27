Кирил Десподов с нов силен мач и асистенция за победата на ПАОК

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов продължава възхода си в Гърция. Българинът изигра силен мач и асистира за първия гол при убедителната победа на ПАОК с 3:0 над Волос в осмия кръг на Суперлигата. С успеха си солунският тим събра 20 точки и остана на върха в класирането, независимо от резултата на дербито между Олимпиакос и АЕК.

Асистенция и ключова роля на българина

След безрезултатно първо полувреме, в 49-ата минута именно Десподов подаде от фаул на Йоргос Якумакис, който откри резултата с прецизен удар. Българинът напусна терена в 68-ата минута при аплодисменти, след като отново беше сред най-активните на терена. През първата част той създаде две отлични голови ситуации и бе постоянна заплаха за защитата на гостите.

ПАОК на върха, Луческу доволен

След гола на Якумакис руснакът Магомед Оздоев удвои резултата в 73-ата минута, а седем по-късно оформи крайното 3:0. Старши треньорът Разван Луческу продължи да ротира състава, но Десподов се утвърждава като един от най-важните играчи на отбора. Българинът показа отлична форма и в мача от Лига Европа срещу Лил по-рано през седмицата, а днешното му представяне само потвърди, че е сред ключовите фигури в кампанията на ПАОК за титлата.

