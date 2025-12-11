След драма с шест гола в Разград! Равенство за Лудогорец Разград и ПАОК

Турнир по футбол Лига Европа, мач от основната фаза между Лудогорец Разград (България) и ПАОК Солун (Гърция):

Лудогорец (България) - ПАОК (Гърция) - 3:3 (1:1)

голмайстори: 1:0 Петър Станич 33, 1:1 Кирил Десподов 39, 1:2 Алесандро Воляко 48, 2:2 Оливие Вердон 70, 3:2 Ивайло Чочев 77, 3:3 Анестис Миту 90

стадион: "Хювефарма Арена", Разград

главен съдия: Хорациу Фешник (Румъния)

жълти картони: Оливие Вердон, Ерик Биле, Ивайло Чочев (Лудогорец); Мади Камара (ПАОК)

Състав на Лудогорец: Хендрик Бонман, Сон, Оливие Вердон, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Филип Калоч (72-Иван Йорданов), Петър Станич, Дерой Дуарте, Кайо Видал (72-Ерик Маркус), Ерик Биле (66-Ивайло Чочев) и Бърнард Текпетей (90-Матеус Машадо).

Състав на ПАОК: Иржи Павленка, Джонджо Кени, Томас Кедзиора, Алесандро Воляко, Магомед Оздоев (67-Мади Камара), Суалихо Мейте (85-Алесандро Бианко), Кирил Десподов, Лука Иванушец (61-Янис Константелиас), Тайсон (67-Андрия Живкович) и Фьодор Чалов (68-Анестис Миту).

Лудогорец допусна гол в самия край и завърши наравно 3:3 с гръцкия ПАОК Солун в мач от шестия кръг на основната фаза във футболния турнир Лига Европа. Разградчани заемат временно последната плейофна 24-а позиция в класирането със седем точки, а ПАОК, за който гол и асистенция записа капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, е 15-и с една повече.

Лудогорец създаде първото положение в 24-ата минута след отлична комбинация пред вратата на ПАОК. Сон центрира в наказателното поле и Петър Станич свали топката с гърди към Бърнард Текпетей. Нападателят на "орлите" стреля с първото докосване и топката премина покрай дясната странична греда на стража Иржи Павленка.

Лудогорец поведе в 33-та минута с шестото попадение на Петър Станич от шест мача на Лудогорец в Лига Европа. Сръбският халф получи подаване от Текпетей в наказателното поле и топката му бе избита при дрибъл, но право към вратата на гостите. Павленка отази удара, но върна топката в краката на Станич и той бе точен за 1:0.

ПАОК обаче изравни само шест минути по-късно с изключително красив гол на Десподов. Той получи извеждащ пас от Лука Иванушец зад гърба на Антон Недялков и изпрати топката с външен фалц в десния ъгъл на вратаря Хендрик Бонман. Това бе първи гол за бившия нападател на Лудогорец в Лига Европа от началото на сезона.

Десподов записа и асистенция, а ПАОК направи пълен обрат след три минути игра през второто полувреме. Гърците получиха право да изпълнят статично положение след нарушение на Оливие Вердон, а българският нападател намери в наказателното поле Алесандро Воляко и то бе точен за 2:1. Самият Вердон получи шанс да изравни в 64-та минута, но не успя да уцели вратата на гостите от няколко метра.

Вердон не сполучи от първия опит, но се разписа с втория в 70-ата минута. Диниш Алмейда стигна до центриране на далечна греда в наказателното поле на ПАОК и свали топката към централния защитник, който се разписа за 2:2. Лудогорец завърши обрата седем минути по-късно, когато Станич качи топката на главата на Ивайло Чочев и той отбеляза 15-ия си гол във всички турнири от началото на сезона.

Лудогорец обаче не успя да стигне до победа, след като в 90-ата минута Анестис Миту се възползва от грешка в отбраната на домакините и бе точен за 3:3. До края ПАОК получи още две възможности за попадение, но Хендрик Бонман направи ключово спасяване и съхрани равенството за Лудогорец, който в началото на 2026 ще гостува на Рейнджърс Глазгоу.

