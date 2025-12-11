Почина знакова спортна личност за страната

Легендарният баскетболен треньор и ръководител Иван Евстатиев почина на 92-годишна възраст след кратко боледуване. Тъжната новина съобщи родната федерация.

Евстатиев е роден през 1933 г. в София, а още през 1950-а, постъпвайки в Държавния техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски" в Пловдив, той предопределя съдбата си.

Стига до дипломи за пълноправен треньор, но след само няколко години в професията се оказва, че истинското му призвание е другаде - в Българската федерация по баскетбол.

През 1958 г. той започва работа в централата като съюзен треньор, отговарящ за подрастващите. Като такъв Иван Евстатиев се грижи за работата на всички наставници в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

Кариерата му продължава във възходяща линия през 1979 г., когато е назначен за генерален Секретар на БФБаскетбол. На тази длъжност, преобразувана по-късно в отговорен секретар, остава до 2008. Тогава получава предложение от тогавашния министър на спорта Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция "Спорт за високи постижения". Като ръководител е част от българската делегация на Олимпийските игри в Пекин.

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България, доайен с енциклопедични знания и спомени, пишат от федерацията.

