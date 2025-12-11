Гуардиола скочи здраво на Реал Мадрид

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола беше недоволен от начина, по който съдията Клемент Търпин показваше жълти картони в победата с 2:1 в Шампионската лига над Реал Мадрид.

„Приемам резултата, но разбирам, че трябва да се представяме по-добре на това ниво. Разбирам, че понякога на този стадион (б.р.:Сантяго Бернабеу) в мачове срещу този клуб... Това се случва със съдиите.

О'Райли получи жълт картон за нарушение срещу Валверде. Две минути по-късно на Рюдигер не му беше показан втори жълт картон за нарушение срещу Савиньо близо до наказателното поле на Мадрид. Това е същото действие, абсолютно същото. Бих казал, че на Рюдигер беше малко по-очевидно.

Ето защо трябва да се справяме с много ситуации на тези етапи и това ще ни направи по-силни“, каза Гуардиола.

