Ето защо Гуардиола няма да стане треньор на Италия
Шокиращи финансови разминавания с федерацията
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Шокиращи финансови разминавания с федерацията
Какви са амбициите на Енцо Мареска
Очевидно в клуба идва сериозна промяна
Но ще трябва да почака известно време
Според твърденията на известен журналист
Къде може да продължи работата си Пеп
За тези, които не вярват с обрати
Когато се позволиш всякакво отпускане
Арсенал се откъсна в лидерството
На крачка от раздялата
Решението, което взима наставникът
Контзиите са бич за всички отбори
Отново намекна как ги подпират съдиите
Отново свързан с контузии
Кога ще настъпи моментът за треньора на Сити
Признанието на треньора на Манчестър Сити
Въпреки, че изрази мъжкса позиция
Манчестър Сити излиза днес срещу Нотингам Форест
Има ли нов шанс за двамата
Какво каза на пресконференция треньорът на Сити