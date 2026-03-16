Гуардиола се закани. Стойте си в къщи!

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола заяви, че играчите трябва да вярват в обрата срещу Реал Мадрид. Утре двата отбора ще се изправят един срещу друг в реванша от 1/8-финалите на Шампионска лига.

Срещата на стадион "Етихад" започва в 22:00 часа българско време. Първият двубой завърши с резултат 3:0 в полза на "белия балет".

"Ако някой не вярва в успеха, това си е негов проблем. Те са възрастни, добре платени. Ако не вярват в успеха в Шампионската лига, нека си вървят у дома и да си останат там.

Трябва да опитаме. Какво имаме да губим? Харесвам отбора си. Знам, че съвременният футбол не е такъв, но все пак го харесвам", каза Гуардиола.

