В Арсенал беснеят от съдиите в Мадрид

Мениджърът на Арсенал Микел Артета сподели мислите си след първия мач от полуфинала на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид завършил 1:1.

"Привилегия е да играя на полуфиналите на Шампионската лига. Атмосферата на този стадион беше невероятна. Играхме добре в определени части от мача, изглеждаше, че това, което искахме. Поведохме с дузпа, но за съжаление започнахме второто полувреме малко небрежно, допуснахме грешки и дадохме инерция на противниците си. И точно тогава те се възползваха от това. Знаехме, че ще трябва да преодолеем това", каза Артета и направи сравнение между Шампионска Лига и Висшата лига:

"Разочаровани сме от дузпата срещу нас. Във Висшата лига това не е дузпа. Но трябва да я приема, предвид правилата и постоянството. Например, съгласен съм, че имаше игра с ръка в мача ПСЖ - Байерн.

Невероятно съм възмутен от това как, по дяволите, дузпата, отсъдена за Езе, беше отменена по такъв начин, при положение че нямаше явна и очевидна грешка. И това промени хода на играта. И на това ниво, извинете, това не би трябвало да се случва", завърши испанецът.

