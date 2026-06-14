ЦСКА преговаря за голмайстор, струващ 8 милиона

ЦСКА преговаря за голмайстора на френската Лига 2 – Тафик Бентайеб. Нападателят беше под наем в Троа миналия сезон и изведе тима до първото място в първенството, печелейки безапелационна промоция за Лига 1, пише „Мач Телеграф“.

Тафик Бентайеб е мароканец, който е собственост на родния му Юнион Туарга, а договорът му с този клуб е до 2028 година. Това означава, че ЦСКА ще трябва да плати трансферна сума и ако го откупи, и ако го вземе първоначално под наем. При първия вариант „армейците“ ще трябва да се бръкнат дълбоко, защото към днешна дата цената на 24-годишният нападател, според авторитетния футболен портал „Transfermarkt“, е 8 000 000 евро. Тафик Бентайеб е направил огромен скок в развитието си, след като преди по-малко от година е бил оценяван само на 1 000 000 евро. Очевидно изявите на нападателя в Троа са вдигнали 8 пъти цената му. Той е забил 18 гола за тима в Лига 2, а вторият в класирането при голмайсторите в дивизията е с 15 попадения.

В същото време Тафик Бентайеб си спечели повиквателна и за силния национален отбор на Мароко, но не е с тима на световното първенство, което тече в момента. Той има само един мач за „Атласките лъвове“, в който показва класа – 5:0 срещу Бурунди преди месец, а Тафик Бентайеб се отчита с гол и две асистенции. Иначе той има мачове за страната си за отборите на Мароко U17, U20 и U23.

През последните два сезона Юнион Туарга е преотстъпвал два пъти под наем Тафик Бентайеб. Първият път той е бил преотстъпен срещу 200 000 евро на френския Родез, а през последния сезон е играл в Троа срещу наем от 250 000. Сега се очаква мароканският клуб да настоява за далеч по-солидни финансови постъпления за играча си. Във Франция твърдят, че Троа са искали да задържат за постоянно Тафик Бентайеб, но не са могли да отговорят на финансовите претенции на Юнион Туарга.

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