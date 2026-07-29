Мбапе с първи думи след Мондиала

Килиан Мбапе наруши мълчанието си след Мондиал 2026. Капитанът на френския национален отбор по футбол публикува емоционално съобщение в социалните мрежи.

„Няма да донесем колективния трофей у дома. Боли и ще боли известно време. Няма да се преструвам, че не е така. Може би ви дължахме по-добър край. Но не винаги можем да избираме как ще завърши историята. Можем да избираме какво да вложим в нея и ние дадохме абсолютно всичко от себе си“, написа той в Инстаграм.

Въпреки че Мбапе спечели индивидуалната „Златна обувка“ за голмайстор на турнира, той заяви, че тази награда няма същата стойност без отборната титла.

„Без работата на съотборниците ми, техните бягания, подавания и духа, който ни носеше от първия до последния мач, никога нямаше да вкарам толкова много голове. Тази индивидуална награда принадлежи на целия отбор. Като дете мечтаех да играя на Световно първенство - поне на едно. Вече имам три зад гърба си, спечелих едно, а тази година имах огромната чест да бъда капитан на страната си. Никога няма да го забравя“, заяви Мбапе.

Той специално благодари на дългогодишния селекционер Дидие Дешан, както и на целия щаб, работил зад кулисите: „Благодаря на него, на целия му екип, на физиотерапевтите, готвачите, фитнес треньорите и шофьорите - на всички тези хора зад кулисите, които никой не вижда, но без които нищо от това нямаше да е възможно. Това Световно първенство приключи, но нашата история продължава. Предстоят ни още много мачове и победи. Пътуването ни далеч не е приключило.“

Франция бе сред основните фаворити за спечелване на мондиала, но мечтите им за трета световна титла бяха попарени на полуфиналите от шампиона Испания, а впоследствие тимът отстъпи и в мача за третото място срещу Англия. Загубата доведе и до голяма рокада на треньорския пост - Дешан бе заменен от легендата Зинедин Зидан.