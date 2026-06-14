Спорт

Ключово завръщане в Левски

Днес съставът на Хулио Веласкес има открита тренировка

Ключово завръщане в Левски
Снимка: БГНЕС
14 юни 26 | 14:41
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Григор Атанасов

След като получи няколко допълнителни дни почивка, Никола Серафимов се присъедини към лагера на Левски. Защитникът бе ангажиран с националния отбор на Северна Македония.

В следващите дни към шампионите ще се присъединят и Кристиан Димитров и Кристиан Макун, които взеха участие в контролни срещи съответно за България и Венецуела.

Днес съставът на Хулио Веласкес има открита тренировка, а след това пътува за подготвителния си лагер в Правец. Първата контрола е в петък срещу Академик Свищов.

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Автор Григор Атанасов

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