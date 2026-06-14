Напрежение. Попиляха Анчелоти на Мондиала

Испанският вестник "Спорт" разкъса от критики селекционера на Бразилия Карло Анчелоти за пускането на нападателя Игор Тиаго като титуляр при равенството 1:1 срещу Мароко в първия мач на "селесао" от Световното първенство по футбол. Футболистът на Брентфорд остана на терена около час, но направи слаб мач, в който не се отличи с нищо.

“Изборът на Игор Тиаго (за титуляр - бел.ред.) е трудносмилаем, откъдето и да го погледнеш. Това е богохулство за отбор, който е имал нападатели като Ромарио и Роналдо”, пише "Спорт".

Бившият нападател на Лудогорец получи най-ниската оценка в състава на Бразилия. Той беше заменен в 62-ата минута от Луис Енрике.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com